أزمة "لاسامير" تنتقل إلى شركة "سلام غاز"

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كشفت معطيات موثوقة أن شركة "سلام غاز"، تبدو الأقرب لأزمة مماثلة لما وقع لـ"لاسامير"، بسبب ارتباطهما الوثيق، حيث تمتلك هاته الأخيرة 50 في المائة من رأسمال "سلام غاز".

و وفق مصادر يومية المساء، فإن بنك الأعمال التابع للتجاري وفا بنك، اقترح على إدارة "لاسامير" بيع "سلام غاز" من أجل إنقاذ نفسها من الإفلاس.