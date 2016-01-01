الرئيسية | حوادث وقضايا | أزمة "لاسامير" تنتقل إلى شركة "سلام غاز"

أزمة "لاسامير" تنتقل إلى شركة "سلام غاز"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أزمة "لاسامير" تنتقل إلى شركة "سلام غاز"

أخبارنا المغربية 

كشفت معطيات موثوقة أن شركة "سلام غاز"، تبدو الأقرب لأزمة مماثلة لما وقع لـ"لاسامير"، بسبب ارتباطهما الوثيق، حيث تمتلك هاته الأخيرة 50 في المائة من رأسمال "سلام غاز".

و وفق مصادر يومية المساء، فإن بنك الأعمال التابع للتجاري وفا بنك، اقترح على إدارة "لاسامير" بيع "سلام غاز" من أجل إنقاذ نفسها من الإفلاس.

مجموع المشاهدات: 231 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات