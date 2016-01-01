أزمة "لاسامير" تنتقل إلى شركة "سلام غاز"
بواسطة ساعة واحدة مضت
أخبارنا المغربية
كشفت معطيات موثوقة أن شركة "سلام غاز"، تبدو الأقرب لأزمة مماثلة لما وقع لـ"لاسامير"، بسبب ارتباطهما الوثيق، حيث تمتلك هاته الأخيرة 50 في المائة من رأسمال "سلام غاز".
و وفق مصادر يومية المساء، فإن بنك الأعمال التابع للتجاري وفا بنك، اقترح على إدارة "لاسامير" بيع "سلام غاز" من أجل إنقاذ نفسها من الإفلاس.
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