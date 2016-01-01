هذا هو موقف يتيم من استدعاء بوانو و اعتماد من طرف رئيس البرلمان

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عبر محمد يتيم نائب رئيس مجلس النواب، عن استغرابه من إقدام رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب على استدعاء "عبد الله بوانو" رئيس فريق حزب العدالة والتنمية داخل مجلس النواب والنائبة البرلمانية اعتماد الزهيد، على خلفية اتهامهما بالتورط في علاقة غير مهنية بينهما وفق ما أثارته بعض وسائل الإعلام.

و استفسر يتيم من خلال تدوينة فايسبوكية له قائلا:" :"متى كان ما ينشر في الصحافة مرجعا معتمدا في استفسار نواب برلمانيين وحتى اتهامات تكال إلى موظفين ومنهم أعضاء في ديوان الرئيس وغيره، و كان على العلمي أن ينتظر حتى انتهاء الحملة الانتخابية وما بعد 7 أكتوبر حتى يتفاد قراره تفسيرات وتأويلات هو في غنى عنها، طالما صلاحياته كرئيس متواصلة إلى افتتاح الولاية التشريعية الجديدة " .

و تابع يتيم في نفس التدوينة :" فوجئت بما نشر في الصحافة من كون السيد الطالبي العلمي قد استدعى السيد عيد الله بوانو والسيدة اعتماد الزاهيدي لاستفسارهما حول ما نسب إليهما من قيب بعض الصحف والمواقع .. وبرر السيد الطالبي ذلك من حرصه على سمعة الموسسة وان بعض ما نسب إليهما يشاع بان بعضه كان في المؤسسة".