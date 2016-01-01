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الدولة تحجز راتب الطالبي العالمي لتهربه من أداء الضرائب

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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الدولة تحجز راتب الطالبي العالمي لتهربه من أداء الضرائب الدولة تحجز راتب الطالبي العالمي لتهربه من أداء الضرائب

أخبارنا المغربية :

حجزت  الخزينة العامة للمملكة على رواتب 10 نواب برلمانيين خلال الولاية التشريعية الحالية، بعد صدور أحكام قضائية ضدهم بخصوص تملصهم من أداء الضرائب للدولة، ومن بين النواب الذي حجزت الخزينة على تعويضاتهم البرلمانية، رشيد الطالبي العالمي، عندما كان رئيسا لفريق التجمع الوطني للاحرار، حيث لم يكن يتوصل براتبه الشهري.

وسبقت للمحكمة أن أصدرت حكما في حق الطالبي العلمي بقضي بأداء مبلغ مليار و300 مليون لفائدة خزينة الدولة، بعدما تهرب من أداء الضرائب لما يزيد عن 25 سنة، حسب ما أوردته جريدة ''الأخبار'' في عدد الاربعاء.

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