هل يدخل الملك على الخط في قضية اختلاس 14 مليار من صندوق معمل السكر بسيدي بنور

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

فضيحة مدوينة تلك التي يتابعها الشارع المحلي باقليم الجديدة عموما ، و مدينة سيدي بنور على وجه التحديد ، بعدما اكدت مصادرنا الخاصة ، ان جمعية الاعمال الاجتماعية لمعمل السكر اهتزت على وقع عملية اختلاس خطيرة ، همت مبلغا كبيرا ناهز 14 مليار سنتيم ، و كذا بيع بعض ممتلكات الجمعية ( عقارات ) ضدا على سلطة القانون الذي يؤطره خطابان ملكيان تم تنزيلهما تبعا لمرسوم وزاري، عبر تغيير بنود من قانون القانون الأساسي ، حتى يتسنى للجناة ، حرية التصرف في مالية وممتلكات الجمعية ضدا على مرامي الإرادة الملكية والمراسيم الوزارية.

تفاصيل أكثر عن هذه الفضيحة التي طالب ضحاياها بضرورة تدخل عاجل للملك من اجل وقف هذا النزيف قبل يبلغ مداه ، عبر استرجاع الاموال المسروقة ، و استعادة العقارات التي تم بيعها دون وجه حق و لا قانون ، سنعرضها عليكم قريبا من خلال حوار خاص ، سيجريه موقع " اخبارنا المغربية " مع السيد عبد السلام الكردي ، أمين مال الجمعية سابقا .