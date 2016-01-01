و أخيرا .. العثور على الرضيعة المختطفة من مستشفى الهاروشي في هذا المكان

أخبارنا المغربية : الدار البيضاء

جرى اليوم الاربعاء العثور على الرضيعة المختطفة الاسبوع المنصرم من مستشفى الهاروشي بالدار البيضاء ، من طرف سيدة ادعت أنها ممرضة.

مصادر من عائلة الرضيعة أوضحت أن الطفلة عثر عليها قرب قنصلية روسيا بالعاصمة الاقتصادية من طرف عدد من المواطنين.

وحسب مصادر اعلامية، فإن سيدة ملثمة قامت بوضع الرضيعة في المكان المذكور.

و جرى اشعار المصالح الأمنية بخبر العثور على الرضيعة ، كما قام مواطنون بتصويرها و ارسال صورها لوالدها قصد التأكد من أنها ابنته.