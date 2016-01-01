مؤلم...فتاة عشرينية تضع حدا لحياتها بطريقة مآساوية
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن فتاة تبلغ من العمر 24 سنة وضعت حدا لحياتها بطريقة مآساوية ، بعدما تناولت مادة سامة بمنزل أسرتها بسوق السبت اقلبم الفقيه بن صالح ، لأسباب لا تزال مجهولة.
ووفق المصدر ل" أخبارنا" فالأسرة نقلت صباح اليوم الضحية إلى المستشفى الجهوي ببني ملال ،حيث خضعت لعملية غسل المعدة ،إلا أن الموت لم يمهلها إلا دقائق قليلة ،لتلبي النفس نداء خالقها.
هذا وتم فتح تحقيق في الحادث من طرف الأمن ، لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء اقدام الفتاة على الانتحار، فيما تم نقل جثمانها قبل قليل من مستودع الأموات من أجل دفنها في مسقط رأسها وسط حزن كبير للأسرة .
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