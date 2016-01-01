مؤلم ... الفيسبوك حزين بوفاة الأب الذي ضحى بنفسه وحمى طفليه من الموت بحادثة سير

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن الأب الذي ضحى بنفسه وحمى طفليه من دهسهما بسيارة خفيفة ، توفي ليلة الثلاثاء الأربعاء بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، وجرى دفنه قبل قليل بمسقط رأسه بالبزازة ، تاركا وراءه زوجة وأربعة أطفال.

ووقعت حادثة سير الجمعة الماضية بطريق بين البزازة واولاد يعيش إقليم بني ملال ، حيث دهست سيارة خفيفة دراجة نارية كان على متنها الأب الضحية وطفليه ، وأسقطتهما أرضا ، ليصاب الأب بجروح بليغة على مستوى رأسه وباقي أطراف جسده ، فيما نجا طفلاه من الموت بأعجوبة ،ولم يصابا بأذى ، بفضل حمايتهم من طرف الأب الذي ضحى بنفسه في سبيل انقاذهما وخوفا على حياتهما.

هذا وهز الحادث رواد الفيسبوك الذين تأسفوا للحادثة .