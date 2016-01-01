معطيات جديدة يكشف عنها أب التلميذ المنتحر بأزرو

أخبارنا المغربية

اتهم أب الطفل المنتحر بضواحي "أزرو" أول أمس، بعض المواقع الإخبارية و الأحزاب السياسية بالركوب سياسيا، على حادثة ابنه، نافيا في نفس الوقت أن يكون ابنه قد أقدم على الانتحار بسبب عجزه عن توفير المستلزمات الدراسية له.

و أكد الأب الذي يشتغل في سياقة الشاحنات الكبيرة، أنه ميسور الحال ويوفر لأبناءه جميع مستلزمات الحياة، معتبرا أن ما تروجه بعض المواقع الإخبارية عار من الصحة.

في المقابل كشفت جمعية "تازغارت ازرو" للزميلة الإعلامية "لكم" بأن الأسرة التي ينتمي إليها الطفل المنتحر تعيش وضعية طلاق، الشيء الذي لا يريد الأب الإفصاح عنه.