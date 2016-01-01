ياربي سلامة...دراجة نارية تصدم شاحنة مركونة بجانب الطريق ومصرع راكبها على الفور وهذه أسباب الحادثة

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن حادثة سير مميتة وقعت بعد عشاء أمس الاربعاء باغرم العلام اقليم بني ملال ، عندما كان صاحب دراجة نارية من الحجم الكبير يسير بسرعة ولم ينتبه لشاحنة كانت مركونة بجانب الطريق، فاصطدم بها بشكل عنيف، حيث تهشم رأسه، ولقي مصرعه على الفور بعين المكان.

الحادث استنفر رجال الدرك الملكي، وتم فتح التحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادثة، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

هذا وسبق أن عرفت نفس الطريق حادثة مماثلة مميتة ، وعزت الساكنة الأسباب إلى غياب الانارة بالدرجة الأولى، ثم غياب علامات التشوير ، ناهيك عن مطالبتهم باحداث حدبات، للحد من السرعة المفرطة التي غالبا ما تتسبب في حوادث خطيرة.