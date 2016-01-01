تأجيل محاكمة الاستقلالي محمد كريمين أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية بدائرة إقليم بنسليمان

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مؤكدة ان محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمدينة الدار البيضاء ، قررت تأجيل النظر في قضية " الفساد " التي يتابع من خلالها الاستقلالي محمد كريمين ، رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ومن معه، المتابعين بتهم عديدة ، بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، ، وذلك تبعا للإجراء المتخذ في الملف رقم 946/2623/ 2016 بتاريخ 08 يونيو الماضي، إلى 18 من أكتوبر 2016 ، و ذلك بعدما تغيب كريمين عن الحضور رغم تبلغه ، في جلسة عرفت حضورا كبيرا لعدد من الغيورين على المدينة ، و فعالياتها الجمعوية .

هذا و كانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قررت صبيحة التاسع من شهر مارس الماضي في الملف رقم 83/ 2525/2016 المتعلق بموضوع الفساد ببوزنيقة متابعة كل من رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ونائبه الأول السابق وشقيق رئيس المجلس الاقليمي لابن سليمان وأحد المقاولين في حالة سراح، فيما اقتنعت الغرفة حسب المصادر ذاتها حينها بمقررات قاضي التحقيق في مايخص باقي المتهمين والاقتناع بعدم متابعة الباقي لعدم كفاية الأدلة.

خمس سنوات إذن ، تمضي على فضح هذا الملف ، دون أن يتم الحسم فيه بشكل نهائي ، في وقت نزل أحد المتهمين فيه بكل ثقله بهدف الفوز بأحد المقاعد البرلمانية المخصصة لدائرة اقليم بنسليمان ، فكيف سيكون رد " السليمانيين " على هذه الفضيحة ؟