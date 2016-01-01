المهدي بنكيران ينجو من الموت بعد حادثة سير خطيرة

أخبارنا المغربية : الدار البيضاء

نجا المهدي بنكيران مدير جمعية محبي الملك محمد السادس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من الموت بعد تعرضه لحادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الرابطة بين بوزنيقة والدار البيضاء.

و تم نقل بنكيران الى المستشفى العسكري محمد الخامس بمدينة الرباط، لتلقي العلاجات الضرورية حيث وصفت مصادر اعلامية حالته بالحرجة .