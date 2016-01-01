غضبة ملكية تعصف بوالي أمن طنجة و الحموشي يتدخل لاعادة الامور الى نصابها الطبيعي

أخبارنا المغربية : ع. بوسحابة

بعد الغضبة الملكية على الوضع الامني الذي شهدته عاصمة البوغاز ، في الآونة الأخيرة، علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مؤكدة ان عبد اللطيف الحموشي ، المدير العام للأمن الوطني ، فاجئ ليلة أمس الأربعاء، المسؤولين الامنيين بزيارة ميدانية لعدد من مناطق الحساسة بمدينة طنجة، و ذلك للوقوف شخصيا على مدى تفعيل الإستراتيجية الأمنية الوقائية المعتمدة في الشارع العام، لاسيما بعد تسجيل مجموعة من الاختلالات المهنية التي أدت الى إعفاء والي أمن طنجة من مهامه .

الحموشي و بحسب ذات المصادر ، عمد الى استدعاء مدير الأمن العمومي بالمصالح المركزية، ووجه له توبيخا للاسباب المذكورة سابقا ، حيث حمله مسؤولية متابعة وتقييم عمل الوحدات والفرق الميدانية المكلفة بالأمن العمومي التي قالت مصادرنا انه فشل في تنزيلها بالشكل اللازم.

كما طالب عبد اللطيف الحموشي بضرورة مضاعفة التغطية الأمنية بالشارع العام، وتكثيف الدوريات ضمانا لأمن و سلامة المواطنين.