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الطريق الرابطة بين الجديدة وسيدي عابد تحصد المزيد من الأرواح بعد حادثة سير مفجعة

بواسطة أخبارنا المغربية 21 دقيقة مضت
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الطريق الرابطة بين الجديدة وسيدي عابد تحصد المزيد من الأرواح بعد حادثة سير مفجعة

 

مراسلة : محمد الصبار

قتل شخص واحد وأصيب تسعة آخرون يقطنون بجماعة سيدي عابد ويعملون بمصنع "ميو" ، إصاباتهم متفاوتة الخطورة في حادثة سير خطيرة ،وقعت فصولها بالطريق الساحلية الرابطة بين مدينة الجديدة و المنتجع السياحي سيدي عابد جنوب الجديدة حوالي 40 كيلومترا، بالقرب من مطعم وفندق ”الرولي“ على الساعة السادسة والنصف صباحا من صباح الخميس 29/09/2016.

الحادثة المأساوية وقعت إثر اصطدام قوي بين سيارة من نوع  "c15" كان على متنها تسعة بحريين بسيارة خفيفة ، ما أدى إلى إصابتهم ومقتل شخص واحد على الفور. 

وقد حلت بعين المكان السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي بسيدي بوزيد وسيارة الإسعاف ، التي نقلت مصابين على الإستعجال في حالة خطرة إلى المستشفى الإقليمي بالجيددة لتلقي العلاجات الضرورية ، فيما تم نقل وجثة الهالك إلى مستودع الأموات بنفس المستشفى.

 
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