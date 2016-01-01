متابعة "مول الزهو" زوج القيادية ب"بيجيدي" بورزازات بهذه التهم..

ع ب - ورزازات

أفادت مصادر محلية أن الشرطة القضائية أحالت أول امس الثلاثاء المتهم (م,م) زوج (ر,ش) عضو مجلس جهة درعة تافيلالت والقيادية بالعدالة والتنمية، رفقة خليلته، على النيابة العامة لابتدائية ورزازات في حالة سراح.

وأضافت ذات المصادر أن المتهم أطلق سراحه بعد انتهاء مدة الاعتقال الاحتياطي بكفالة 4000 درهم ، بعد متابعته بالسكر العلني البين و السياقة في حالة سكر ، و التحريض على الدعارة وعدم الامتثال، فيما توبعت رفيقته (س,ك) بالسكر العلني البين والتحريض على الدعارة.

المصدر ذكر أن القيادية بالعدالة والتنمية تنازلت عن حقوقها لإبعاد تهمة الخيانة الزوجية عن زوجها، والإبقاء فقط على تهمة التحريض على الدعارة، وباقي التهم المذكورة. كما اضافت، أن المتهمين تغيبا عن جلسة المحكمة زوال أول أمس الثلاثاء، وحددت جلسة محاكمة المتهمين في الرابع من أكتوبر القادم، أي فبيل يوم الاقتراع، تضيف الصباح، أن الملف عرف عدة تدخلات لإقباره أو تبخيسه.

هدا وقد سبق لعناصر الشرطة بورزازات اعتقال زوج قيادية بالعدالة والتنمية وعضو جهة درعة تافيلالت، وهو برفقة امرأة داخل سيارته رباعية الدفع، لعدم امتثاله للحاجز القضائي بالمدينة، حيث تم توقيف المشتبه فيه حوالي الساعة الثانية صباحا قرب ساحة 3 مارس، إثر فراره على متن سيارته من السد القضائي أثناء رجوعه صحبة خليلته من ضيعة يملكها ضواحي المدينة بطريق مراكش، تقول الصباح.