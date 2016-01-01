العثور على حقيبة مشبوهة لحظات قبل مرور الملك يستفر أمن بطنجة

أخبارنا المغربية ـ طنجة

جرى بعد ظهر اليوم الخميس ، العثور على حقيبة مشبوهة قرب صيدلية و مختبر للتحليلات الطبية في منطقة ايبيريا بطنجة، و هو ما خلق استنفارا أمنيا كبيرا خصوصا أنه تزامن مع مرور الملك محمد السادس بسيارته الخاصة.

و حسب مواقع محلية، تنقلت الى عين المكان فرقة من الشرطة العلمية و أخرى مختصة في المتفجرات قادمة من الرباط ، حيث أكدوا خلو الحقيبة من مواد خطيرة لكن دون الكشف عن محتواها .

و قبل العثور على الحقيية بدقائق، تعطلت سيارة قرب المدار الدائري "ايبيريا" حيث توقفت بشكل مفاجئ محدثة فوضى عارمة بالمكان ، لحظات قبل مرور الملك.

ورجحت نفس المصادر أن يكون مجهول قد قام بوضع هذه الحقيبة بقرب من شجرة وغادر المكان.

وهذا وقد تم فتح تحقيق لمعرفة مصدر الحقيبة.