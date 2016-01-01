العثور على حقيبة مشبوهة لحظات قبل مرور الملك يستفر أمن بطنجة
أخبارنا المغربية ـ طنجة
جرى بعد ظهر اليوم الخميس ، العثور على حقيبة مشبوهة قرب صيدلية و مختبر للتحليلات الطبية في منطقة ايبيريا بطنجة، و هو ما خلق استنفارا أمنيا كبيرا خصوصا أنه تزامن مع مرور الملك محمد السادس بسيارته الخاصة.
و حسب مواقع محلية، تنقلت الى عين المكان فرقة من الشرطة العلمية و أخرى مختصة في المتفجرات قادمة من الرباط ، حيث أكدوا خلو الحقيبة من مواد خطيرة لكن دون الكشف عن محتواها .
و قبل العثور على الحقيية بدقائق، تعطلت سيارة قرب المدار الدائري "ايبيريا" حيث توقفت بشكل مفاجئ محدثة فوضى عارمة بالمكان ، لحظات قبل مرور الملك.
ورجحت نفس المصادر أن يكون مجهول قد قام بوضع هذه الحقيبة بقرب من شجرة وغادر المكان.
وهذا وقد تم فتح تحقيق لمعرفة مصدر الحقيبة.
شاشة أخبارنا
هذه هي الاقتطاعات الجديدة التي ستعرفها رواتب الموظفين نهاية الشهر الجاري
أخبارنا المغربية : يبدو أن الموظفين المغاربة سيتلقون صدمة كبيرة، مع نهاية الشهر الجاري، حيث ستعرف رواتبهم اقتطاعات جديدة بعد دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟