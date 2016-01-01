الرئيسية | حوادث وقضايا | العثور على حقيبة مشبوهة لحظات قبل مرور الملك يستفر أمن بطنجة

العثور على حقيبة مشبوهة لحظات قبل مرور الملك يستفر أمن بطنجة

بواسطة أخبارنا المغربية 6 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
العثور على حقيبة مشبوهة لحظات قبل مرور الملك يستفر أمن بطنجة العثور على حقيبة مشبوهة لحظات قبل مرور الملك يستفر أمن بطنجة

أخبارنا المغربية ـ طنجة 

جرى بعد ظهر اليوم الخميس ، العثور على حقيبة مشبوهة قرب صيدلية و مختبر للتحليلات الطبية في منطقة ايبيريا بطنجة،  و هو ما خلق استنفارا أمنيا كبيرا خصوصا أنه تزامن مع مرور الملك محمد السادس بسيارته الخاصة.

و حسب مواقع محلية، تنقلت  الى عين المكان  فرقة من الشرطة العلمية و أخرى مختصة في المتفجرات قادمة من الرباط ، حيث أكدوا خلو الحقيبة من مواد خطيرة لكن دون الكشف عن محتواها .

و قبل العثور على الحقيية بدقائق، تعطلت سيارة قرب المدار الدائري "ايبيريا" حيث توقفت بشكل مفاجئ محدثة فوضى عارمة بالمكان ، لحظات قبل مرور الملك.

ورجحت نفس المصادر أن يكون مجهول قد قام بوضع هذه الحقيبة بقرب من شجرة وغادر المكان.

وهذا وقد تم فتح تحقيق لمعرفة مصدر الحقيبة.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات