أصيلة .. سيدة مسنة تطيح بعصابة مختصة في سرقة المنازل
أخبارنا المغربية : طنجة
مكنت استغاثة سيدة مسنة عبر الخط الهاتفي 19 على الساعة الخامسة صباحا من يوم الخميس، عناصر الشرطة القضائية بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة، من محاصرة منزل عصابة إجرامية مختصة في السرقة من داخل المنازل حيث تم القبض على شخصين (20 سنة و 22 سنة ) من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات والاغتصاب.
وحسب مصادر محلية ، ينحدر المعنيان بالامر من مدينة القصر الكبير حيث قدما إلى أصيلة على متن القطار ليلا ، من أجل سرقة أحد المنازل بشارع الأندلس قرب الشريط الساحلي ، وتمكنا من الولوج اليه بعد كسر نوافذه ظنا منهما أنه فارغ من سكانه.
و كان السارقين قد تمكنا من جمع مجموعة من الأثاث المنزلي والاجهزة الالكترونية في انتظار نقلها على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات (ألقي القبض على مالكها)، كما حجزت منهما أسلحة بيضاء و قضبان حديدية استعملت في عملية الكسر و التسلق.
و سيتم تقديم العنصرين أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بعد إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية.
شاشة أخبارنا
قضية خاطفة الرضيعة من المستشفى تدخل منعطفها الأخير بعد تحديد هوية المتهمة
أخبارنا المغربية : المهدي الوافي أكدت مصادر أمنية لأخبارنا أن الشرطة تمكنت من تحديد هوية خاطفة الرضيعة جنات من حضن والديها بمستشفى الهاروشي بعد تحليل كافة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟