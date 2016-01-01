أصيلة .. سيدة مسنة تطيح بعصابة مختصة في سرقة المنازل

أخبارنا المغربية : طنجة

مكنت استغاثة سيدة مسنة عبر الخط الهاتفي 19 على الساعة الخامسة صباحا من يوم الخميس، عناصر الشرطة القضائية بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة، من محاصرة منزل عصابة إجرامية مختصة في السرقة من داخل المنازل حيث تم القبض على شخصين (20 سنة و 22 سنة ) من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات والاغتصاب.

وحسب مصادر محلية ، ينحدر المعنيان بالامر من مدينة القصر الكبير حيث قدما إلى أصيلة على متن القطار ليلا ، من أجل سرقة أحد المنازل بشارع الأندلس قرب الشريط الساحلي ، وتمكنا من الولوج اليه بعد كسر نوافذه ظنا منهما أنه فارغ من سكانه.

و كان السارقين قد تمكنا من جمع مجموعة من الأثاث المنزلي والاجهزة الالكترونية في انتظار نقلها على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات (ألقي القبض على مالكها)، كما حجزت منهما أسلحة بيضاء و قضبان حديدية استعملت في عملية الكسر و التسلق.

و سيتم تقديم العنصرين أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بعد إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية.