الرئيسية | حوادث وقضايا | خطير بالفيديو +18...فتيات يعربدن في الشارع على الأمن وإحداهن تنزع ملابسها وتضرب سيارة الشرطة برأسها

خطير بالفيديو +18...فتيات يعربدن في الشارع على الأمن وإحداهن تنزع ملابسها وتضرب سيارة الشرطة برأسها

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
خطير بالفيديو +18...فتيات يعربدن في الشارع على الأمن وإحداهن تنزع ملابسها وتضرب سيارة الشرطة برأسها

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

يتم تداول فيديو خطير عبر الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي ، تظهر فيه فتيات باحد شوارع بني ملال ، يتنازعن فيما بينهن ويعربدن بشكل هستيري على الأمن ،حيث قمن بالسب والشتم بكلمات نابية في حق الشرطة ، بل أكثر من ذلك قامت احداهن بالتجرد من ملابسها ، وشرعت تضرب بيدها ورأسها سيارة النجدة للشرطة ، وهو السلوك الذي استهجنه المواطنون.

ويظهر في الفيديو أن رجال الشرطة ضبطوا النفس اتجاه الموقف ،وتعاملوا مع الفتيات بسلوك حضاري .

هذا ويرجع توقيت الفيديو  الى أزيد من 3 أشهر كما هو متداول.

 

مجموع المشاهدات: 3798 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات