خطير بالفيديو +18...فتيات يعربدن في الشارع على الأمن وإحداهن تنزع ملابسها وتضرب سيارة الشرطة برأسها

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

يتم تداول فيديو خطير عبر الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي ، تظهر فيه فتيات باحد شوارع بني ملال ، يتنازعن فيما بينهن ويعربدن بشكل هستيري على الأمن ،حيث قمن بالسب والشتم بكلمات نابية في حق الشرطة ، بل أكثر من ذلك قامت احداهن بالتجرد من ملابسها ، وشرعت تضرب بيدها ورأسها سيارة النجدة للشرطة ، وهو السلوك الذي استهجنه المواطنون.

ويظهر في الفيديو أن رجال الشرطة ضبطوا النفس اتجاه الموقف ،وتعاملوا مع الفتيات بسلوك حضاري .

هذا ويرجع توقيت الفيديو الى أزيد من 3 أشهر كما هو متداول.