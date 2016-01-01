خطير بالفيديو +18...فتيات يعربدن في الشارع على الأمن وإحداهن تنزع ملابسها وتضرب سيارة الشرطة برأسها
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
يتم تداول فيديو خطير عبر الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي ، تظهر فيه فتيات باحد شوارع بني ملال ، يتنازعن فيما بينهن ويعربدن بشكل هستيري على الأمن ،حيث قمن بالسب والشتم بكلمات نابية في حق الشرطة ، بل أكثر من ذلك قامت احداهن بالتجرد من ملابسها ، وشرعت تضرب بيدها ورأسها سيارة النجدة للشرطة ، وهو السلوك الذي استهجنه المواطنون.
ويظهر في الفيديو أن رجال الشرطة ضبطوا النفس اتجاه الموقف ،وتعاملوا مع الفتيات بسلوك حضاري .
هذا ويرجع توقيت الفيديو الى أزيد من 3 أشهر كما هو متداول.
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