صادم...اصطدام عنيف بين دراجتين من النوع الصيني يرسل السائقين لقسم الإنعاش وساعتين لحضور الإسعاف!
أخبارنا المغربية : جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن اصطداما عنيفا بين دراجتين ناريتين من النوع الصيني ، وقع أمس الخميس بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى مفترق الطرق -السمير- بالقرب من أفورار اقليم أزيلال ،أسفر عن إصابة السائقين بجروح خطيرة ، حيث نزفا دما كثيرا ، كما أن تأخر الاسعاف زاد من تأزم حالتهما الصحية.
ووفق مصادر ل"أخبارنا" فالساكنة استنكرت التأخر الكبير في قدوم سيارة اسعاف لنقل الضحيتين ، رغم غزارة اتصالاتهم برقم الطوارئ.
هذا وحسب المصدر ذاته فالضحيتان أدخلا قسم العناية المركزة في حالة جد حرجة ،وبين الحياة والموت.
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