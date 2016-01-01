صادم...اصطدام عنيف بين دراجتين من النوع الصيني يرسل السائقين لقسم الإنعاش وساعتين لحضور الإسعاف!

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن اصطداما عنيفا بين دراجتين ناريتين من النوع الصيني ، وقع أمس الخميس بالطريق الوطنية رقم 8 على مستوى مفترق الطرق -السمير- بالقرب من أفورار اقليم أزيلال ،أسفر عن إصابة السائقين بجروح خطيرة ، حيث نزفا دما كثيرا ، كما أن تأخر الاسعاف زاد من تأزم حالتهما الصحية.

ووفق مصادر ل"أخبارنا" فالساكنة استنكرت التأخر الكبير في قدوم سيارة اسعاف لنقل الضحيتين ، رغم غزارة اتصالاتهم برقم الطوارئ.

هذا وحسب المصدر ذاته فالضحيتان أدخلا قسم العناية المركزة في حالة جد حرجة ،وبين الحياة والموت.