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عروس وأمها تتلقيان "سلخة" من طرف الزوج وأمه أمام المحكمة والسبب..

بواسطة أخبارنا المغربية 4 دقيقة مضت
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عروس وأمها تتلقيان "سلخة" من طرف الزوج وأمه أمام المحكمة والسبب.. عروس وأمها تتلقيان "سلخة" من طرف الزوج وأمه أمام المحكمة والسبب..

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا"،  أن عراكا عنيفا و تشابك بالأيدي وقع زوال اليوم الجمعة ، أمام محكمة قضاء الأسرة ببني ملال ، بين عروس وأمها والزوج ووالدته، حيث تلقت العروس علقة ساخنة، عجلت بسقوطها أرضا واغمائها لدقائق .

ووفق مصادر "أخبارنا"،  فالأمن أوقف الزوج واقتادهم الى مخفر الشرطة، فيما اجتمع حشد من المواطنين، وساعدوا الزوجة على استعادة وعيها .

هذا ويعرف الفضاء المقابل لمحكمة قضاء الأسرة عراكات بين الأزواج وأسرهم بشكل يومي، حيث غالبا ما تتدخل عناصر الشرطة للسيطرة على الجميع وتهدئة النفوس .

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