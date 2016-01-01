عروس وأمها تتلقيان "سلخة" من طرف الزوج وأمه أمام المحكمة والسبب..

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا"، أن عراكا عنيفا و تشابك بالأيدي وقع زوال اليوم الجمعة ، أمام محكمة قضاء الأسرة ببني ملال ، بين عروس وأمها والزوج ووالدته، حيث تلقت العروس علقة ساخنة، عجلت بسقوطها أرضا واغمائها لدقائق .

ووفق مصادر "أخبارنا"، فالأمن أوقف الزوج واقتادهم الى مخفر الشرطة، فيما اجتمع حشد من المواطنين، وساعدوا الزوجة على استعادة وعيها .

هذا ويعرف الفضاء المقابل لمحكمة قضاء الأسرة عراكات بين الأزواج وأسرهم بشكل يومي، حيث غالبا ما تتدخل عناصر الشرطة للسيطرة على الجميع وتهدئة النفوس .