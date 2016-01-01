مصلون ينجون من فاجعة بعد اقتحام مختل عقليا لمسجد في حالة هيجان
بواسطة 9 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
أفادت مصادر محلية من بن سليمان أن مجموعة من المصلين قد نجوا من فاجعة بعدما أقدم أحد المختلين عقليا على اقتحام مسجد وهو في حالة هيجان شديد.
وأضافت ذات المصادر أن حالة رعب سادت المكان خاصة بعدما حاول المقتحم الوصول إلى إمام المسجد والاعتداء عليه، لكن لحسن الحظ تمت السيطرت عليه من طرف الحاضرين.
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