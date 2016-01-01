شاب يخنق شقيقته بعدما منعته من الاطلاع على رئاسل هاتفها و المفاجأة ما وقع بعد ذلك

أخبارنا المغربية :

جريمة مثيرة اهتزت على وقعها أرض بنعاشر التابعة لمفوضية الأمن بالعيايدة بسلا نهاية الأسبوع ، بعدما أقدم شاب على خنق شقيقته، محاولا قتلها بعدما منعته من الاطلاع على محتويات هاتفها النقال، إذ كان يظن أنها تخفي أسرارا عاطفية.

و كشفت يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها الصادر الجمعة ، أن الشاب اعتقد أن شقيقته توفيت بعد خنقها فأصيب بنوبة هستيرية، بعدها عمد إلى شرب "الما القاطع" ليلفظ أنفاسه الأخيرة، في الطريق إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، في حين أن شقيقته ما تزال تتلقى الإسعافات والمتابعة النفسية عقب الحادث.

و قالت الفتاة أن شقيقها عمد إلى خنقها معتقدا أنها تخفي أشياء عنه في هاتفها النقال و أنها على علاقة بشاب و تتبادل معه الرسائل النصية.