الصديقي يتدخل لتخليص زوجته بعد ارتكابها حادث سير بالقنيطرة

أخبارنا المغربية :

تدخل وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، مساء الاثنين الماضي، لتخليص زوجته من قبضة رجال الأمن بمدينة القنيطرة، بعدما أقدمت على دهس شرطي مرور في ملتقى شارع محمد الخامس و شارع محمد الديوري بواسطة سيارتها، ما تسبب له في رضوض على مستوى رجله، نقل إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الإدريسي بالمدينة.

و ارتكبت زوجة الصديقي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، مخالفة مرورية أثناء تنقلها على متن سيارتها بشارع محمد الخامس، وعندما أوقفها الشرطي الذي كان مكلفا بتنظيم حركة السير في الملتقى الطرقي، وطالبها بتسليمه رخصة السياقة وأوراق السيارة من أجل تحرير المخالفة، رفضت ذلك و شرعت في تهديده، بمبرر أنها زوجة الوزير، وأغلقت زجاج نافذة السيارة في وجهه، وعند محاولتها الإقلاع بسرعة، متحدية الشرطي، حاول هذا الأخير الوقوف أمام السيارة، لمنعها من الفرار، وفق ما أوردته الاخبار في عددها ليوم الجمعة .