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فتح معبر "سبتة المحتلة" في وجه المواطنين المغاربة بدون تأشيرة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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فتح معبر "سبتة المحتلة" في وجه المواطنين المغاربة بدون تأشيرة فتح معبر "سبتة المحتلة" في وجه المواطنين المغاربة بدون تأشيرة

أخبارنا المغربية : تطوان

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية (ايفي) ، أن الحكومتان المغربية والإسبانية تتباحثان إمكانية فتح معبر السبتة المحتلة في وجه عموم المغاربة بدون تأشيرة .

و أضاف ذات المصدر، أن الحكومة المغربية رحبت بالمقترح الذي يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتخفيف الضغط على إدارة الجمارك.

و أوضحت الوكالة الإسبانية أنه من المنتظر أن يتم فتح معبر "تاراخال " بسبتة المحتلة، بعد تعيين الحكومة المقبلة.

يذكر أن السلطات الاسبانية تفرض التأشيرة على المغاربة لولوج المدينة المحتلة باستثناء المقيمين بتطوان و نواحيها.

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1 | محمد
السياسة ... قطع أرزاق الناس
الهدف واضح السماح للعموم بالدخول يعني شيئا واحدا استفادة الحكومة الإسبانية من مداخيل الرواج التجاري الذي من المتوقع أن تعرفه المدينة المحتلة، و بالموازاة ضرب التجارة المعيشية لآلاف المواطنين المغاربة الفقراء ، فتح المعبر للعموم يعني القضاء على قيمة السلع المهربة و هكذا يكون السياسي براغماتيا لا يفكر إلا في مصلحته وليمت أبناء الشعب الفقراء . سبتة مغربية وستبقى مغربية .
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0
تقرير كغير لائق 2016/09/30 - 11:58
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