فتح معبر "سبتة المحتلة" في وجه المواطنين المغاربة بدون تأشيرة
أخبارنا المغربية : تطوان
كشفت وكالة الأنباء الإسبانية (ايفي) ، أن الحكومتان المغربية والإسبانية تتباحثان إمكانية فتح معبر السبتة المحتلة في وجه عموم المغاربة بدون تأشيرة .
و أضاف ذات المصدر، أن الحكومة المغربية رحبت بالمقترح الذي يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتخفيف الضغط على إدارة الجمارك.
و أوضحت الوكالة الإسبانية أنه من المنتظر أن يتم فتح معبر "تاراخال " بسبتة المحتلة، بعد تعيين الحكومة المقبلة.
يذكر أن السلطات الاسبانية تفرض التأشيرة على المغاربة لولوج المدينة المحتلة باستثناء المقيمين بتطوان و نواحيها.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (1 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟