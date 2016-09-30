فتح معبر "سبتة المحتلة" في وجه المواطنين المغاربة بدون تأشيرة

أخبارنا المغربية : تطوان

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية (ايفي) ، أن الحكومتان المغربية والإسبانية تتباحثان إمكانية فتح معبر السبتة المحتلة في وجه عموم المغاربة بدون تأشيرة .

و أضاف ذات المصدر، أن الحكومة المغربية رحبت بالمقترح الذي يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وتخفيف الضغط على إدارة الجمارك.

و أوضحت الوكالة الإسبانية أنه من المنتظر أن يتم فتح معبر "تاراخال " بسبتة المحتلة، بعد تعيين الحكومة المقبلة.

يذكر أن السلطات الاسبانية تفرض التأشيرة على المغاربة لولوج المدينة المحتلة باستثناء المقيمين بتطوان و نواحيها.