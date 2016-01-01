فضيحة بتطوان : فتاة عمرها 13 سنة تضع مولودها بالمستشفى و تتهم شقيقها بالتسبب في حملها !
ادم افيلال - تطوان
استقبل مستشفى سانية الرمل في بداية هذا الأسبوع، فتاة قاصرا حاملا، لم تتجاوز 13 سنة من عمرها، من أجل وضع جنينها بالمستشفى.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الفتاة قد تم إخراجها أمس الجمعة، وتم تحرير محضر لها، حيث صرحت فيه بأن أخاها هو المسؤول عن حملها.
وتفيد المعلومات المتوفرة أن الفتاة تقطن في حي جبل درسة، بشارع عثمان بن عفان، وأن أخاها الذي كان السبب في حملها يقضي عقوبة حبسية على خلفية قضية أخرى .
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