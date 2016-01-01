مصيبة هادي..اعتقال "فقيه" سبعيني رفقة متزوجة و"أخبارنا" تروي تفاصيل مثيرة
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن الدرك الملكي لزاوية الشيخ تمكن أول أمس من مداهمة مرآب داخل منزل ، وضبطوا فقيها سبعينيا متزوجا وأب لأربعة أولاد رفقة سيدة متزوجة من مواليد 1977.
ووفق المصدر ل"أخبارنا" فرجال الدرك الملكي بعد مداهمتهم للمنزل ، عثروا على مجموعة من المواد التي تستعمل في أعمال الشعوذة والسحر ، يستعين بها الفقيه في الدجل واستقطاب النساء .
وذكرت المصادر ل"أخبارنا" أن الدرك الملكي اعتقل المعني بالامر والسيدة المتزوجة ، ووضعوهما تحت تدابير الحراسة النظرية ، حيث جرى تقديمهما اليوم أمام أنظار النيابة العامة بقصبة تادلة.
هذا وجاء تدخل رجال الدرك بناء على شكاية من زوج السيدة الموقوفة ، حيث شعر مؤخرا بأن زوجته تستعين بالشعوذة والسحر ، وهو ما انعكس على حالته الصحية وجعلها تتدهور ، فراقب خطواتها ،ليكتشف أنها تتردد على الفقيه الدجال ، وشك في أن تكون علاقة غرامية تجمعهما ، فقرر اللجوء للطرق القانونية وضبطها في حالة تلبس.
شاشة أخبارنا
بالفيديو...الملك محمد السادس يفاجئ الجميع في حفل زفاف بطنجة و هذا هو صاحب العرس...
أخبارنا المغربية - متابعة تداول رواد موقع فيسبوك فيديو لحفل زفاف شقيق الحاجب الملكي محمد العلوي، بابنة الجنرال ميمون المنصوري الذي أقيم بطنجة بحضور الملك محمد ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟