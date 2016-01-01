مصيبة هادي..اعتقال "فقيه" سبعيني رفقة متزوجة و"أخبارنا" تروي تفاصيل مثيرة

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن الدرك الملكي لزاوية الشيخ تمكن أول أمس من مداهمة مرآب داخل منزل ، وضبطوا فقيها سبعينيا متزوجا وأب لأربعة أولاد رفقة سيدة متزوجة من مواليد 1977.

ووفق المصدر ل"أخبارنا" فرجال الدرك الملكي بعد مداهمتهم للمنزل ، عثروا على مجموعة من المواد التي تستعمل في أعمال الشعوذة والسحر ، يستعين بها الفقيه في الدجل واستقطاب النساء .

وذكرت المصادر ل"أخبارنا" أن الدرك الملكي اعتقل المعني بالامر والسيدة المتزوجة ، ووضعوهما تحت تدابير الحراسة النظرية ، حيث جرى تقديمهما اليوم أمام أنظار النيابة العامة بقصبة تادلة.

هذا وجاء تدخل رجال الدرك بناء على شكاية من زوج السيدة الموقوفة ، حيث شعر مؤخرا بأن زوجته تستعين بالشعوذة والسحر ، وهو ما انعكس على حالته الصحية وجعلها تتدهور ، فراقب خطواتها ،ليكتشف أنها تتردد على الفقيه الدجال ، وشك في أن تكون علاقة غرامية تجمعهما ، فقرر اللجوء للطرق القانونية وضبطها في حالة تلبس.