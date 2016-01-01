خطير ...التشرميل الانتخابي يوقع ضحيتين أحدهما قطعت أذنه والسبب "100" درهم

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

علمت "أخبارنا" من مصادرها أن عراكا عنيفا وقع بين شابين يشاركان في الحملة الانتخابية لأحد الأحزاب ببني ملال ، حيث طالب أحدهما من الاخر 100 درهم كمقابل لعمله ليوم واحد من الدعاية ، إلا أن الأمور تطورت فاستل الوسيط سكينا ووجه به ضربة اصابت الضحية على مستوى أذنه فانشطرت إلى نصفين ، ثم لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

هذا ونشب عراك ثان بين الضحية وشقيق المعتدي ، حيث تلقى ضربة أخرى في الرأس بواسطة سكين ، فيما وجه بدوره ضربة أصابت وجه الشقيق ، ليتم نقلهما للمستعجلات.

وفتحت مصالح الشرطة التحقيق في هذه القضية ، فيما لا يزال البحث جار عن المعتدي ،الذي يعمل وسيطا مكلفا بتوزيع المال على شبان الحي المشاركين في حملة الدعاية لذات الحزب.