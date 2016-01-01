شاب يلقي بنفسه من الطابق الثاني وهذه المفاجأة
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن شابا أقدم قبل قليل باحد أحياء بني ملال ، على إلقاء نفسه من الطابق الثاني لمنزل أسرته ، فسقط أرضا مدرجا في دمائه .
وحسب ما اكده مصدر "أخبارنا" ففي الوقت الذي اعتقدت فيه الساكنة أن الضحية قد لقي مصرعه ، شرع يئن من الألم ويتحرك شيئا ما ، حيث تم استدعاء سيارة اسعاف نقلته على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي ، وتبين أنه مصاب على مستوى ظهره ورجله ، وبذلك نجا من الموت بأعجوبة.
هذا وفتحت مصالح الأمن التحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء محاولة الانتحار التي اقدم عليها الضحية.
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