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إيقاف عصابة متخصصة في سرقة البنزين من منشآت الـ OCP

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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إيقاف عصابة متخصصة في سرقة البنزين من منشآت الـ OCP إيقاف عصابة متخصصة في سرقة البنزين من منشآت الـ OCP

نورالدين ثلاج من خريبكة

تمكنت عناصر من الدرك الملكي بسرية حطان، فجر اليوم السبت 01 أكتوبر، من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة البنزين من منشآت تابعة للمجمع الشريف للفوسفاط وحجز ما يزيد عن 500 لتر من البنزين كان أفراد العصابة بصدد تحميله على متن سيارة "بيكوب".

ووفق مصادر الجريدة، فإن توقيف عنصرين المكونين للعصابة جاء إثر دورية قام بها رجال الدرك، ليتم حجز السيارة والمسروق واقتياد الموقوفين لمخفر الدرك للتحقيق معهما في المنسوب إليهما، في انتظار عرضهما على أنظار النيابة العامة.

وتتعرض منشآت المجمع الشريف للفوسفاط لعمليات سرقة متكررة وتهم البنزين وأسلاك النحاس، ما يكلف المجمع خسائر فادحة.

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