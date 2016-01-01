شخص يقتل زوجته بواسطة السلاح الأبيض ويحاول الإنتحار بالدار البيضاء
علم لدى ولاية أمن الدارالبيضاء أن شخصا أقدم اليوم السبت بحي سيدي الخدير بمنطقة الحي الحسني بالدارالبيضاء، على قتل زوجته بواسطة السلاح الأبيض داخل مسكن الزوجية.
وأوضح مصدر أمني أن الزوج المشتبه فيه، البالغ من العمر 44 سنة، حاول الانتحار مباشرة بعد ارتكابه جريمة القتل، حيث وجه لنفسه عدة طعنات على مستوى البطن، مما استدعى نقله الى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. ورجحت المعطيات الأولية للبحث، بحسب المصدر ذاته، أن يكون سبب ارتكاب هذه الجريمة خلافات زوجية ومشاكل أسرية، لازالت التحريات متواصلة لتحديد طبيعتها وملابساتها.
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