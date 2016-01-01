بالفيديو...حريق مهول بسلا يأتي على محل لبيع الأفرشة المنزلية وسيارتين و يخلف خسائر مادية كبيرة

أتى حريق شب عشية اليوم السبت بحي الدار الحمراء بمدينة سلا، على محل لبيع الأفرشة المنزلية / الاسفنج/ وعمارة سكنية مكونة من ثلاثة طوابق وسيارتين من النوع الخفيف دون أن يخلف خسائر في الأرواح.



وأفادت السلطات المحلية بأن الحريق الذي اندلع حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال أتى على محل لبيع الإسفنج، وهي مادة قابلة للاشتعال ، كما أتت ألسنة النيران على مسكن مكون من ثلاثة طوابق يوجد فوق محل الأفرشة، بالإضافة إلى سيارتين من النوع الخفيف كانتا مركونتين بالقرب من مكان الحريق.



وقد خلف الحريق الذي تسبب في انفجار قنينات غاز في خسائر مادية مهمة.



وقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة على الحريق الذي استمر إخماده حوالي ساعة وسخرت له موارد لوجستيكية وبشرية مهمة.



كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.



