العثور على رضيعة بين الحياة والموت بحاوية للأزبال بالجديدة
أخبارنا المغربية : محمد الصبار
عثر اليوم السبت شخص يمتهن في جمع المتلاشيات من حاويات النفايات ، على طفلة رضيعة حديثة الولادة مرمية وسط الأزبال بشارع السكيين بكدية ابن ادريس بمدينة الجديدة
وفور العثور على الرضيعة، قام المواطن بالاتصال بالمصالح الأمنية بالجديدة الذين حلوا بعين المكان ، فتم نقل الرضيعة التي وجدوها موضوعة وسط حقيبة صغيرة إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة للتكفل بها بقسم المواليد .
هذا وقد تم فتح تحقيق في الواقعة بهدف الوصول إلى مرتكبة هذه الجريمة الشنعاء حيث من المتوقع اللجوء إلى بعض كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط المكان.
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