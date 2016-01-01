العثور على رضيعة بين الحياة والموت بحاوية للأزبال بالجديدة

أخبارنا المغربية : محمد الصبار

عثر اليوم السبت شخص يمتهن في جمع المتلاشيات من حاويات النفايات ، على طفلة رضيعة حديثة الولادة مرمية وسط الأزبال بشارع السكيين بكدية ابن ادريس بمدينة الجديدة

وفور العثور على الرضيعة، قام المواطن بالاتصال بالمصالح الأمنية بالجديدة الذين حلوا بعين المكان ، فتم نقل الرضيعة التي وجدوها موضوعة وسط حقيبة صغيرة إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة للتكفل بها بقسم المواليد .

هذا وقد تم فتح تحقيق في الواقعة بهدف الوصول إلى مرتكبة هذه الجريمة الشنعاء حيث من المتوقع اللجوء إلى بعض كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط المكان.