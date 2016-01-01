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الأمن يستعمل القوة ضد المشاركين في مسيرة إسقاط خطة التقاعد

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الأمن يستعمل القوة ضد المشاركين في مسيرة إسقاط خطة التقاعد

أخبارنا المغربية ــ الرباط

تقاطر المئات من موظفي المغرب على الرباط صباح اليوم الأحد، للمشاركة في المسيرة التي دعت إليها  التنسيقية الوطنية لاسقاط خطة التقاعد، غير أن المسيرة تم قمعها من طرف السلطات الأمنية التي اصطفت أمام المسيرة لتشكل حاجزا بشريا ا للحيلولة دون تقدمها صوب قبة البرلمان.

و خلف التدخل الأمني  ضد المشاركين في المسيرة الوطنية لاسقاط خطة التقاعد، العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة، من بينها إصابات على مستوى الرأس تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

و عبر أحد قياديي المسيرة عن سخطه على قمع المسيرة المناهضة لخطة التقاعد، في حين سمحت وزارة الداخلية  لمسيرة مجهولة الهوية والمصدر والشعار تبرأ منها صانعوها في إشارة للمسيرة المهزلة التي شهدتها الدار البيضاء قبل أسبوعين و التي رفعت فيها شعارات من قبيل "بنكيران ارحل".

 

 

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