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اعتقال عاهرات مغربيات في أحد فنادق القاهرة يطلقن على أنفسهن فريق "الـ6 قطط "

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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اعتقال عاهرات مغربيات في أحد فنادق القاهرة يطلقن على أنفسهن فريق "الـ6 قطط " اعتقال عاهرات مغربيات في أحد فنادق القاهرة يطلقن على أنفسهن فريق "الـ6 قطط "

أخبارنا المغربية : متابعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار المصرية ، مؤخرا،  من ضبط أخطر تشكيل عصابي معروف باسم الـ 6 قطط “6 cat” المغربي، لتحريضهن على الفسق والفجور وممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل “ علبة ليلية” بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

و حسب موقع " اليوم السابع " المصري ، فقد جاءت عملية الضبط، بعد تحريات عن وجود فتيات يتنقلن بين الدول العربية ومتواجدين داخل أحد الفنادق الشهيرة بكورنيش النيل بالقاهرة، مغربيات الجنسية، وليس لديهن إقامة داخل البلاد، يقمن باصطياد راغبي المتعة الحرام من “ علبة ليلية” غير مرخص لها بالفندق صباح كل يوم، ويقمن بالتراقص والإتيان بحركات مثيرة للغرائز والشهوات ومنافية للآداب العامة واستخدام أجزاء حساسة من جسدهن لآداء تلك الحركات أمام رواد  العلبة الليلية.

و تمكن أفراد الامن من مداهمة المكان وضبط أعضاء التشكيل وهن: "ساره.ر" 27 سنة، و"بشرى.ف" 31 سنة، و"حليمة.ج" 28 سنة، و"أحلام.ج" 24 سنة، و"زينب.ع" 22 سنة، مغربيات الجنسية و إقامتهن منتهية .

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