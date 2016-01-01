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مصرع شخص وإصابة آخر في حادثة سير بين مارتيل وكابونيغرو

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع 35 دقيقة مضت
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مصرع شخص وإصابة آخر في حادثة سير بين مارتيل وكابونيغرو

أخبارنا المغربية 

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادثة سير مميتة وقعت ليلة أمس السبت على الطريق الرابطة بين مدينة مارتيل وكابونيغرو بإقليم المضيق الفنيدق.

وأوضح مصدر أمني أن الحادث وقع جراء اصطدام عنيف لدراجة نارية، كان على متنها شابان، مع سيارات كانت قادمة من الاتجاه المعاكس ،مضيفا أن سائق الدراجة النارية، التي كانت تسير بسرعة كبيرة، زاغ عن الطريق الذي كان يسير عليها لتصطدم دراجته بقوة بعدة سيارات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أحد راكبي الدراجة النارية توفي في موقع الحادث متأثرا بقوة الاصطدام وإصابته بجروح بليغة، فيما أصيب الشخص الآخر بإصابات وصفت بالخطيرة ويخضع حاليا للعناية المركزة بمستشفى سانية الرمل بتطوان.

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