آش هادشي .. اعتقال شاب مغربي متلبسًا بممارسة الجنس مع دمية
بواسطة 54 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : وجدة
في الوقت الذي انتشرت فيه أخبار عن وجود دمى جنسية في عدد من المدن المغربية و ترويجها انطلاقا من سوق درب عمر بالدار البيضاء ، كشفت وسائل إعلام محلية بوجدة عن توقيف شاب في حالة تلبس بممارسته الجنس رفقة دميته الجنسية.
و حسب ذات المصادر، تم اعتقال الشاب وإيداعه في أحد مراكز الشرطة بمدينة وجدة و حجز الدمية الجنسية.
و جرى فتح تحقيق مع الشاب قصد معرفة كيفية حصوله على هذه الدمية و ثمنها.
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عدد التعليقات (2 تعليق)
و شكون بلغ بيه و شكون المتضرر ؟؟؟
إلى كانت دولة الحق و القانون شرحو لينا علاش
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