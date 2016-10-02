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آش هادشي .. اعتقال شاب مغربي متلبسًا بممارسة الجنس مع دمية

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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آش هادشي .. اعتقال شاب مغربي متلبسًا بممارسة الجنس مع دمية آش هادشي .. اعتقال شاب مغربي متلبسًا بممارسة الجنس مع دمية

أخبارنا المغربية : وجدة

في الوقت الذي انتشرت فيه أخبار عن وجود دمى جنسية في عدد من المدن المغربية و ترويجها انطلاقا من سوق درب عمر بالدار البيضاء ، كشفت وسائل إعلام محلية بوجدة عن توقيف شاب في حالة تلبس بممارسته الجنس رفقة دميته الجنسية.

و حسب ذات المصادر، تم اعتقال الشاب وإيداعه في أحد مراكز الشرطة بمدينة وجدة و حجز الدمية الجنسية. 

و جرى فتح تحقيق مع الشاب قصد معرفة كيفية حصوله على هذه الدمية و ثمنها.

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1 |
كدوب
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/02 - 02:58
2 | محمد
مؤسف فعلا
علاش شدوه أشنو هي التهمة ؟الفساد؟؟
و شكون بلغ بيه و شكون المتضرر ؟؟؟
إلى كانت دولة الحق و القانون شرحو لينا علاش
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/02 - 03:00
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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