آش هادشي .. اعتقال شاب مغربي متلبسًا بممارسة الجنس مع دمية

أخبارنا المغربية : وجدة

في الوقت الذي انتشرت فيه أخبار عن وجود دمى جنسية في عدد من المدن المغربية و ترويجها انطلاقا من سوق درب عمر بالدار البيضاء ، كشفت وسائل إعلام محلية بوجدة عن توقيف شاب في حالة تلبس بممارسته الجنس رفقة دميته الجنسية.

و حسب ذات المصادر، تم اعتقال الشاب وإيداعه في أحد مراكز الشرطة بمدينة وجدة و حجز الدمية الجنسية.

و جرى فتح تحقيق مع الشاب قصد معرفة كيفية حصوله على هذه الدمية و ثمنها.