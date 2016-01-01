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عاجل..نجاة رئيس جهة بني ملال خنيفرة والوفد المرافق له من موت محقق في هجوم "انتخابي"

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
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عاجل..نجاة رئيس جهة بني ملال خنيفرة والوفد المرافق له من موت محقق في هجوم "انتخابي"

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

يبدو أن الانتخابات بالمغرب عبارة عن حرب ضروس بين الأحزاب السياسية المتنافسة ، ففي أزيلال اشتد التنافس إلى حد أنه انقلب إلى حروب بين مرشحي الاحزاب وأنصارهم .

فقد أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن قافلة حزب البام تعرضت اليوم للرشق بالحجارة بتاكلفت اقليم أزيلال ، وتكسرت السيارات الرباعية الدفع ، التي كان على متنها إحداها رئيس جهة بني ملال خنيفرة ابراهيم مجاهد ورئيس المجلس الاقليمي ووصيف لائحة الجرار بأزيلال ، حيث نجوا من موت محقق.

واتهمت قيادات البام أنصار نبيل بن عبد الله بالهجوم عليهم ، وتكسير سياراتهم .

وكان الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية قد القى خطابا أمس السبت بانزرو  بأزيلال ، واشتكوا هم الاخرون مما اسموه تشويشا ، وهجوما على نبيل بن عبد الله.

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