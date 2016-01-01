السلطات النمساوية تعتقل مجددا المغربية التي حملت معها أمعاء زوجها على متن الطائرة

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

أفادت تقارير إعلامية صادرة اليوم أن السلطات الأمنية النمساوية قد اعتقلت مجددا السيدة المغربية التي ضبطت في وقت سابق بأحد مطارات البلاد وهي تحمل معها جزءا من أمعاء زوجها المتوفى.

وقالت ذات المصادر أن السيدة المغربية التي تقيم بالنمسا منذ 8 سنوات وجهت إليها تهمة مخالفة قانون البلاد بإدخالها لمادة غير مرخص لها .

هذا ونالت قضية المغربية تعاطفا كبيرا بالنمسا خاصة وأن هدفها كان فقط التحقق من سبب وفاة زوجها المفاجئة بالمغرب بعد شكها في كون الأمر قد يكون مدبرا تبعا لنصيحة الطبيب الذي عاين الحالة.