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مقتل شاب على يد أخيه بسبب الحملة الانتخابية بضواحي آسفي

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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مقتل شاب على يد أخيه بسبب الحملة الانتخابية بضواحي آسفي

أخبارنا المغربية 

اهتز دوار أولاد خيي، التابع لجماعة سيدي التيجي بإقليم آسفي، على وقع جريمة قتل مروعة، بعدما راح ضحيتها شاب على يد شقيقه الذي طعنه بواسطة فأس.

و في التفاصيل تقول صحيفة الأخبار في عددها الصادر غدا، أن خلافا اشتد بين الشقيقين بسبب اختيار الضحية مناصرة وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، في وقت كان الجاني يعمل في الحملة الانتخابية لوكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

 

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