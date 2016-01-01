بالفيديو : شباب يخلصون " سرباية " من قبضة " مقرقب " حاول اغتصابها في الشارع العام
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
ألقت مصالح الدرك الملكي عين الحياة بالصخيرات ، أول أمس السبت القبض على شاب في العشرينيات من عمره ، قالت مصادرنا أنه كان تحت تأثير مخدر " القرقوبي " ، اعترض سبيل نادلة تعمل بإحدى المقاهي المتواجد على مقربة من مركز الدرك الملكي ، و حاول استدراجها بالقوة من أجل اغتصابها كما توضح الصور التي وثقها شهود عيان تابعوا الحادث ، قبل ان يتدخلوا لتخليصها من قبضته بعد أن تمادى في تعنيفها بالقوة حسب نفس المصادر .
تدخل بعض الشباب لتخليص " السرباية " من قبضة هذا " المقرقب " ، دفع هذا الأخير إلى استعمال العنف مرة ثانية ، حيث أصيب أحدهم ببعض الجروح على مستوى اليد والبطن ، بواسطة أداة حادة كانت بيده .
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