بالفيديو : شباب يخلصون " سرباية " من قبضة " مقرقب " حاول اغتصابها في الشارع العام

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية ألقت مصالح الدرك الملكي عين الحياة بالصخيرات ، أول أمس السبت القبض على شاب في العشرينيات من عمره ، قالت مصادرنا أنه كان تحت تأثير مخدر " القرقوبي " ، اعترض سبيل نادلة تعمل بإحدى المقاهي المتواجد على مقربة من مركز الدرك الملكي ، و حاول استدراجها بالقوة من أجل اغتصابها كما توضح الصور التي وثقها شهود عيان تابعوا الحادث ، قبل ان يتدخلوا لتخليصها من قبضته بعد أن تمادى في تعنيفها بالقوة حسب نفس المصادر . تدخل بعض الشباب لتخليص " السرباية " من قبضة هذا " المقرقب " ، دفع هذا الأخير إلى استعمال العنف مرة ثانية ، حيث أصيب أحدهم ببعض الجروح على مستوى اليد والبطن ، بواسطة أداة حادة كانت بيده .

هذا و تجدر الإشارة إلى أن حي عين الحياة و المناطق المجاورة له ،باتت بؤرة خصبة لممارسة كل صنوف الإجرام ، يوازيه أداء باهت لرجال الدرك الملكي ، الأمر

الذي شجع و لازال يشجع الخارجين عن سلطة القانون من أجل التمادي في ممارسة جرائمهم .







