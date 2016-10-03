السيطرة على الحريق الخطير الذي شب بمعمل توليد الكهرباء بأفورار اقليم ازيلال
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس
في تطورات الحريق الخطير الذي اشتعل قبل قليل بمعمل توليد الكهرباء بافورار اقليم ازيلال ، فقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من اخماذ الحريق والسيطرة عليه ، وتجنيب كارثة كادت أن تقع .
بعد ذلك شوهد والي جهة بني ملال خنيفرة يغادر المكان ، فيما لا يزال عامل اقليم أزيلال يطلع عن الوضع رفقة القائد الجهوي للدرك الملكي ، والقائد الاقليمي للدرك بازيلال وقائد الدرك ببني ملال،والقائد الجهوي للوقاية المدنية ، كما شوهدت عناصر من القوات المسلحة تتوجه الى المعمل.
هذا واكدت مصادر ل "أخبارنا" ان تماسا كهربائيا هو السبب في الحريق ، ولا تزال التحقيقات متواصلة ، فيما لا خوف على شبكة التيار الكهربائي الموزعة لمجموعة من المدن .
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