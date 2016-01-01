مواجهات عنيفة بين أنصار الحمامة و الحصان بسيدي يحيى استعملت فيها أسلحة بيضاء

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق شهود عيان تابعوا الواقعة ، أن مواجهات عنيفة شهدتها جماعة سيدي يحيى زعير التابعة لتراب إقليم الصخيرات تمارة قبل قليل ، استعمل فيها أنصار حزب الحمامة " ساجد " أسلحة بيضاء لمنع حملة لحزب الحصان " عاريف " من دخول تراب الجماعة المذكورة سابقا ، و التي تعتبر معقلا و حصنا لمرشح التجمع الوطني للأحرار رشيد ساجد .

هذا السجال تحول إلى مواجهات عنيفة بين أنصار ساجد و أنصار عاريف ، أفرز وقوع إصابات بين الفصيلين ، لازلنا في موقع " أخبارنا المغربية " نجهل تماما تفاصيلها الكاملة ، في انتظار التوصل بآخر مستجدات هذا الموضوع .