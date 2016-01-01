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مواجهات عنيفة بين أنصار الحمامة و الحصان بسيدي يحيى استعملت فيها أسلحة بيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق  شهود عيان تابعوا الواقعة ، أن مواجهات عنيفة شهدتها جماعة سيدي يحيى زعير التابعة لتراب إقليم الصخيرات تمارة قبل قليل ، استعمل فيها أنصار حزب الحمامة " ساجد " أسلحة بيضاء لمنع حملة لحزب الحصان " عاريف " من دخول تراب الجماعة المذكورة سابقا ، و التي تعتبر معقلا و حصنا لمرشح التجمع الوطني للأحرار رشيد ساجد .

هذا السجال تحول إلى مواجهات عنيفة بين أنصار ساجد و أنصار عاريف ، أفرز وقوع إصابات بين الفصيلين ، لازلنا في موقع " أخبارنا المغربية " نجهل تماما تفاصيلها الكاملة ، في انتظار التوصل بآخر مستجدات هذا الموضوع .

هذا ويراهن كل من حسن عاريف و رشيد ساجد على جماعة سيدي يحيى زعير التي يرأسها " البامي " رشيد الحمري من أجل كسب أكبر عدد ممكن من الأصوات ، لاسيما بعد تضاؤل حظوظهما في الظفر بأحد المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة لهذا الإقليم ، في ظل المنافسة القوية لكل من حزب الاصالة و المعاصرة و العدالة و التنمية المرشحين للفوز بمقعدين .

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