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بالتفاصيل : أب أربعيني يضع حدا لحياته شنقا وسط حديقة بالدار البيضاء

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالتفاصيل : أب أربعيني يضع حدا لحياته شنقا وسط حديقة بالدار البيضاء

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفقا لمصادر عليمة أن أبا في الاربعينيات من عمره ، قد وضع حدا لحياته صبيحة هذا اليوم بإحدى حدائق سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء ، بعدما ربط عنقه بمرجيحة " طياشة " .

و فور اكتشاف الحادث من طرف أحد رواد الحديقة ، تم إخطار عناصر الأمن التي حضرت لعين المكان ، وفتحت تحقيقا في الموضوع.

  و اكدت ذات المصادر أن الهالك كان يتعاطى لأدوية مهدئة لمعاناته من بعض الاضطرابات النفسية ، ناهيك عن مشاكل خاصة مع زوجته يفترض حسب مصادرنا ان تكون سببا في حادث الانتحار .

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