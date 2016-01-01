بالتفاصيل : أب أربعيني يضع حدا لحياته شنقا وسط حديقة بالدار البيضاء
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفقا لمصادر عليمة أن أبا في الاربعينيات من عمره ، قد وضع حدا لحياته صبيحة هذا اليوم بإحدى حدائق سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء ، بعدما ربط عنقه بمرجيحة " طياشة " .
و فور اكتشاف الحادث من طرف أحد رواد الحديقة ، تم إخطار عناصر الأمن التي حضرت لعين المكان ، وفتحت تحقيقا في الموضوع.
و اكدت ذات المصادر أن الهالك كان يتعاطى لأدوية مهدئة لمعاناته من بعض الاضطرابات النفسية ، ناهيك عن مشاكل خاصة مع زوجته يفترض حسب مصادرنا ان تكون سببا في حادث الانتحار .
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