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مؤلم..هكذا تسببت طبيبة في وفاة تلميذة عمرها 7 سنوات بعدما دهستها دراجة هوائية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مؤلم..هكذا تسببت طبيبة في وفاة تلميذة عمرها 7 سنوات بعدما دهستها دراجة هوائية

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن دراجة هوائية دهست الأسبوع الماضي بأحد أحياء بني ملال ، طفلة تسمى هبة عمرها 7 سنوات تتابع دراستها بالابتدائي ، وأصابتها بجروح بليغة على مستوى الرأس ،تسببت في دخولها في غيبوبة .

ويروي مصدر "أخبارنا" أن الطفلة تم نقلها إلى المستشفى الجهوي ببني ملال ، ورقدت به ليومين ،حيث أخبرت الطبيبة أسرتها بضرورة مغادرتها المستشفى ،بعدما تماثلت للشفاء ، إلا أنه وبعد مرور الوقت تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير ، حيث تم نقلها اليوم في حالة حرجة إلى المستشفى ،لتلبي الروح لخالقها وسط صدمة وذهول الأسرة .

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