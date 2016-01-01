مؤلم..هكذا تسببت طبيبة في وفاة تلميذة عمرها 7 سنوات بعدما دهستها دراجة هوائية
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن دراجة هوائية دهست الأسبوع الماضي بأحد أحياء بني ملال ، طفلة تسمى هبة عمرها 7 سنوات تتابع دراستها بالابتدائي ، وأصابتها بجروح بليغة على مستوى الرأس ،تسببت في دخولها في غيبوبة .
ويروي مصدر "أخبارنا" أن الطفلة تم نقلها إلى المستشفى الجهوي ببني ملال ، ورقدت به ليومين ،حيث أخبرت الطبيبة أسرتها بضرورة مغادرتها المستشفى ،بعدما تماثلت للشفاء ، إلا أنه وبعد مرور الوقت تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير ، حيث تم نقلها اليوم في حالة حرجة إلى المستشفى ،لتلبي الروح لخالقها وسط صدمة وذهول الأسرة .
شاشة أخبارنا
- إلياس العمري يرد على بنكيران.. مراتي ماشي مونيكا جايبها من درب عمر
- مجلة ألمانية تشبه الياس العماري بـ "شارلي شابلن" و تشير الى خطر التلاعب بانتخابات 7 أكتوبر
- شاهد اول من اشترى " الدمية الجنسية " بالمغرب من درب عمر يرد على جميع المغاربة
- نبيلة منيب من تطوان : "البـام" مافيا فيه ناس أميين راكموا ثروات طائلة من تجارة المخدرات
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟