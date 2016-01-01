مؤلم..هكذا تسببت طبيبة في وفاة تلميذة عمرها 7 سنوات بعدما دهستها دراجة هوائية

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن دراجة هوائية دهست الأسبوع الماضي بأحد أحياء بني ملال ، طفلة تسمى هبة عمرها 7 سنوات تتابع دراستها بالابتدائي ، وأصابتها بجروح بليغة على مستوى الرأس ،تسببت في دخولها في غيبوبة .

ويروي مصدر "أخبارنا" أن الطفلة تم نقلها إلى المستشفى الجهوي ببني ملال ، ورقدت به ليومين ،حيث أخبرت الطبيبة أسرتها بضرورة مغادرتها المستشفى ،بعدما تماثلت للشفاء ، إلا أنه وبعد مرور الوقت تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير ، حيث تم نقلها اليوم في حالة حرجة إلى المستشفى ،لتلبي الروح لخالقها وسط صدمة وذهول الأسرة .