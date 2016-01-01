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الخارجية الأمريكية تستطلع رأي المغاربة في سرية تامة

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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الخارجية الأمريكية تستطلع رأي المغاربة في سرية تامة الخارجية الأمريكية تستطلع رأي المغاربة في سرية تامة

أخبارنا المغربية 

في عددها الصادر الاربعاء ، ذكرت يومية "الأخبار"، أن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد  لانجاز استطلاع رأي عام حول المغرب، يتزامن توقيته مع شهر مارس 2017، وذلك حسب وثائق تتوفر الجريدة على نسخ منها. 

وكانت الوثائق متوفرة إلى حدود الأسبوع الماضي على موقع المكتب الفيديرالي للصفقات، وتم حذفها بصفة نهائية.

وأوكلت وزارة الخارجية مهمة القيام باستطلاع رأي المغاربة إلى "سيغما كونسيي" وهو مكتب دراسات يقع مقره في تونس، علما أن المكتب يتوفر على فروع في الجزائر والمغرب ومكتب اتصال بليبيا، ما يعني أن وزارة الخارجية الأمريكة بعدم اعتمادها على فرع المغرب لـ"سيغما كونسيي" تريد إحاطة استطلاعها بسرية تامة، ودون المرور عبر القنوات الرسمية للملكة المغربية للترخيص بإجراء الاستطلاع المذكور" ، وفق ما أوردت اليومية المذكورة.

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