الرئيسية | حوادث وقضايا | بالفيديو : فتاة "تسلخ" زوج أمها بمراكش بعدما ضبطته يتلصص عليها في الحمام

بالفيديو : فتاة "تسلخ" زوج أمها بمراكش بعدما ضبطته يتلصص عليها في الحمام

بواسطة أخبارنا المغربية 43 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو : فتاة "تسلخ" زوج أمها بمراكش بعدما ضبطته يتلصص عليها في الحمام

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تناقلت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية المراكشية فيديو يوثق "لسلخة ديال العصا" وجهتها فتاة لزوج أمها الذي حاول الفرار منها إلى الشارع إلى أنها واصلت مطاردته هناك أمام تجمهر الجيران.

الفتاة ثارت بعدما ضبطت زوج أمها وهو يتلصص عليها في الحمام أكثر من مرة لتقرر تأديبه.

مجموع المشاهدات: 573 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات