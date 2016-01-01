بالفيديو : فتاة "تسلخ" زوج أمها بمراكش بعدما ضبطته يتلصص عليها في الحمام
بواسطة 43 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : العربي المرضي
تناقلت مجموعة من الصفحات الفايسبوكية المراكشية فيديو يوثق "لسلخة ديال العصا" وجهتها فتاة لزوج أمها الذي حاول الفرار منها إلى الشارع إلى أنها واصلت مطاردته هناك أمام تجمهر الجيران.
الفتاة ثارت بعدما ضبطت زوج أمها وهو يتلصص عليها في الحمام أكثر من مرة لتقرر تأديبه.
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