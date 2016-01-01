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يتيم ينضم إلى بوانو والزاهيدي ويقرر اللجوء إلى القضاء ضد الأخبار في قضية شرف

بواسطة أخبارنا المغربية 26 دقيقة مضت
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يتيم ينضم إلى بوانو والزاهيدي ويقرر اللجوء إلى القضاء ضد الأخبار في قضية شرف

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

قرر القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم اللجوء إلى القضاء ضد يومية الأخبار بعد نشرها لمقال تتهمه فيه بربط علاقة غرامية مع النائبة البرلمانية عن البيجيدي نزهة الوافي.

يتيم عبر عن موقفه عبر صفحته الفايسبوكية حيث كتب : " نشرت صحيفة  "الأخبار " مقالا يستند على  "معطيات " منشورة في صفحة مجهولة عن محادثات مفبركة بيني وبين الأستاذة نزهة الوافي تتضمن اتهامات في عرضنا وشرفنا لا يخفى للقارئ المتفحص فبركتها الواضحة، واتهامات من نفس القبيل لنواب برلمانيين آخرين، وإنني إذ لا أحتاج إلى نفي الإفك المتضمن في المقال المبني على التدوينة المزورة".

وختم تدوينته بالقول: "أوكد أنني سألجأ للقضاء لمتابعة « الصحيفة الكاذبة »، ولكن ايضا سأرفع شكواي إلى الله كي ينتصف لي من هذه الصحيفة الكذابة، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

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