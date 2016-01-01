عاجل..مجرم خطير طعن قاصرا وأرسله للانعاش الجمعة الماضية واليوم يقتل بطريقة بشعة شاب عشريني

أخبارنا المغربية: جمال مايس

علمت "أخبارنا"من مصادرها أن مجرما خطيرا يلقب ب"ولد العبدي" أقدم صباح اليوم الاربعاء بأحد أحياء الفقيه بن صالح على توجيه طعنة غادرة لشاب في العشرينات من عمره ، وأرداه قتيلا على الفور وبعين المكان .

ووفق ذات المصدر ل"أخبارنا" فالمجرم اقترف الجمعة الماضية جريمة طعن شاب يسمى ن .ح سنه 17 سنة،حيث اعترض سبيله وضربه بالسكين على مستوى البطن ، وتركه مدرجا في دمائه ، ولاذ بالفرار .

هذا وسيتم نقل جثة الضحية المقتول إلى مستودع الأموات من أجل اخضاعها للتشريح ، فيما لا يزال الضحية ن.ح بين الحياة والموت بقسم العناية المركزة بمستشفى بني ملال ، ينتظر اجراء عملية على الطحال ،بعدما أجرى عمليتين دون أن تتحسن حالته.