مرة أخرى ... تلميذ ينتحر داخل منزله بانزكان

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مأساة حقيقية عاشتها ساكنة حي تراست وسط مدينة إنزكان، بعدما أقدم تلميذ على الانتحار داخل بيت أسرته المتواجد بالحي المذكور.

و قالت مصادر محلية أن الضحية الذي يبلغ من العمر 12 سنة، اختفى عن الأنظار، بعد عودته من الثانوية الإعدادية ابن حنبل، حيث كان يتابع دراسته في المستوى الأول إعدادي.

و عند قيامها بالبحث عنه، تفاجأت الأم بالعثور عليه جثة معلقة بحبل، ليتم إخبار السلطات الأمنية التي حضرت على الفور لمعاينة الجثة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات.

للإشارة فإن للطفل ا لهالك تسعة إخوة و كان هو عاشرهم،و يعيش رفقة أسرته الصغيرة في حي تراست.