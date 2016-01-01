مرة أخرى ... تلميذ ينتحر داخل منزله بانزكان
أخبارنا المغربية
مأساة حقيقية عاشتها ساكنة حي تراست وسط مدينة إنزكان، بعدما أقدم تلميذ على الانتحار داخل بيت أسرته المتواجد بالحي المذكور.
و قالت مصادر محلية أن الضحية الذي يبلغ من العمر 12 سنة، اختفى عن الأنظار، بعد عودته من الثانوية الإعدادية ابن حنبل، حيث كان يتابع دراسته في المستوى الأول إعدادي.
و عند قيامها بالبحث عنه، تفاجأت الأم بالعثور عليه جثة معلقة بحبل، ليتم إخبار السلطات الأمنية التي حضرت على الفور لمعاينة الجثة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات.
للإشارة فإن للطفل ا لهالك تسعة إخوة و كان هو عاشرهم،و يعيش رفقة أسرته الصغيرة في حي تراست.
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