مبقات قرايا .. تلميذ يهشم أسنان أستاذة داخل القسم بطنجة

أخبارنا المغربية : طنجة

شهدت إعدادية بدر الواقعة بحي مسنانة بطنجة ، صباح أمس الثلاثاء، واقعة اعتداء على أستاذة داخل الفصل من طرف أحد التلاميذ ، مما أدى الى تهشيم أسنانها و إصابتها بنزيف في الفم.

و حسب مواقع محلية، كانت الأستاذة الملتحقة حديثا بالاعدادية المذكورة، تحاول تنظيم جلوس التلاميذ للتخفيف من الاكتظاظ الحاصل داخل الفصل ، قبل أن يحدث تلاسن بينها وبين التلميذ الذي لم يتردد في الاعتداء عليها و لكمها في وجهها.

و تضيف االمصادر، أن الأستاذة انتقلت الى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، حيث منحت شهادة طبية تثبت تعرضها للاعتداء.

من جانبها، لم تصدر إدارة المؤسسة التعليمية لحد الان أي اجراء عقابي في حق التلميذ .