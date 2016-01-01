إضراب شركة النقل "ستاريو" يشل الحركة بالعاصمة الرباط ونواحيها وسط احتجاجات كيبرة
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
يخوض مستخدمو شركة النقل "ستاريو" بالعاصمة الرباط ونواحيها إضرابا عن العمل ، تسبب في شل الحركة تماما في جميع الاتجاهات ، حيث تعطلت مصالح المواطنين بشكل لافت ، لاسيما الموظفين و الطلبة و التلاميذ منهم ، و اضطر الجميع إلى الاستعانة بكل السبل المتاحة من أجل الوصول إلى المؤسسات التعليمية و مقرات عملهم ، وسط احتجاجات شديدة على ردائة جودة هذا القطاع الحيوي.
و بحسب بعض المصادر ، فإن سبب هذا الإضراب يعود بالأساس إلى عدم توصل الشغيلة برواتبهم الشهري منذ مدة غير معلومة ، لاسيما عقب تزامن هذه الإشكالية مع الدخول المدرسي و عيد الأضحى وما يتطلبه هذين الحدثين من مصاريف كبيرة ، الأمر الذي جعل مستخدمي هذه الشركة إلى الدخول في هذا الإضراب الذي انطلق منذ يوم أمس ، إلى تحقيق مطالبهم .
في مقابل ذلك ، وأمام قلة وسائل النقل المتاحة " الطاكسيات " ، برز بشكل كبير دور " الخطافة " في حل هذا الإشكال و لو بشكل جزئي ، رغم المخاطر التي قد تواجه مستعملي هذا الصنف من النقل غير القانوني ، فمن يتحمل إذن مسؤولية ما يقع من ارتجال في هذا القطاع ؟
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